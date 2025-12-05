W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.12.2025
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.12.2025 / 14:56 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)05.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

298248239
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

05.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet:www.deliveryhero.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2241248 05.12.2025 CET/CEST

Delivery Hero
NVR
Delivery Hero (ADR)

