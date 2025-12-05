EQS-NVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

TeamViewer SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.12.2025 / 11:23 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

TeamViewer SE

Bahnhofsplatz 2

73033 Göppingen

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 05.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

163.500.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer SE Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen Deutschland Internet: ir.teamviewer.com

