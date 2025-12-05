W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
TeamViewer SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.12.2025 / 11:23 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)05.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

163.500.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

05.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet:ir.teamviewer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2241144 05.12.2025 CET/CEST

