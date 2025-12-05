EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE

TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



05.12.2025 / 11:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung







Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten TeamViewer SE

Bahnhofsplatz 2

73033 Göppingen

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 05.12.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 4,00 % 163.500.000 Letzte Veröffentlichung 5,03 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 6.533.838 0 4,00 % 0,00 %

05.12.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer SE Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen Deutschland Internet: ir.teamviewer.com

