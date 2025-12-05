W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU vs. Elon Musk: Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen X

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt gegen Elon Musks Online-Plattform X wegen Transparenzmängeln eine Millionenstrafe. Die US-Firma müsse 120 Millionen Euro zahlen, unter anderem wegen einer irreführenden Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken, wie die zuständige EU-Kommission mitteilte./tre/DP/mis

