Freundlicher Handelsstart: Fokus auf Makro-Daten und Unternehmensnews
Makroökonomischer Überblick:
Frische Daten aus Deutschland sorgen für Zuversicht: Die Auftragseingänge in der Industrie legten im Oktober um 1,5 % zu und übertrafen damit die Prognosen deutlich. Treiber waren vor allem Großaufträge im Transportsektor, während die Nachfrage aus dem Ausland schwächer ausfiel. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf Nordamerika: In Kanada wird die Arbeitslosenquote für November veröffentlicht. In den USA wird das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Dezember veröffentlicht, das leicht über dem Vormonat erwartet wird, aber weiterhin auf niedrigem Niveau liegt.
Im Fokus:
Swiss Re zeigt sich vorbörslich schwächer. Der Rückversicherer kündigte ehrgeizige Ziele an: Für 2026 wird ein Gewinn von 4,5 Mrd. US-Dollar angepeilt, begleitet von einer jährlichen Dividendensteigerung von mindestens sieben Prozent und einem Aktienrückkaufprogramm ab 2026. Belastungen von rund 250 Mio. US-Dollar durch die Sanierung des Lebens- und Krankengeschäfts im vierten Quartal dämpfen jedoch die Stimmung.
Netflix steht ebenfalls im Rampenlicht. Der Streamingriese befindet sich in exklusiven Gesprächen zur Übernahme von Warner Bros. Discovery. Das Gebot soll überwiegend in bar erfolgen und könnte die Medienlandschaft grundlegend verändern, indem Netflix seine Position durch die Integration von HBO Max weiter ausbaut. Marktteilnehmer bewerten den Schritt als strategisch, doch regulatorische Hürden könnten ein Risiko darstellen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2LDC
|16,93
|25657,942511 Punkte
|13,86
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B2H
|13,06
|22679,695142 Punkte
|18,89
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2AV4
|13,09
|25260,177978 Punkte
|17,85
|Open End
|Silber
|Bull
|UN23R2
|6,13
|51,140839 USD
|8,25
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSN
|25,26
|26464,925867 Punkte
|9,41
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2025; 09:25 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG9MLT
|2,20
|130,00 USD
|3,55
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG2DSC
|7,23
|24000,00 Punkte
|15,3
|20.03.2026
|Broadcom Inc.
|Call
|UG2W8T
|5,36
|330,00 USD
|4,86
|14.01.2026
|Robinhood Markets Inc.
|Call
|UG6KRK
|25,18
|120,00 USD
|3,36
|18.03.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG2BMQ
|10,50
|660,00 USD
|3,33
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2025; 09:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Intel Corp.
|Long
|HD7RJJ
|7,13
|30,382867 USD
|4
|Open End
|L’Oréal S.A.
|Long
|HC19QY
|6,40
|245,920192 EUR
|3
|Open End
|SAP SE
|Long
|UG9R8M
|2,48
|189,168114 EUR
|10
|Open End
|PayPal Holdings Inc.
|Long
|UG4XPG
|7,30
|41,164744 USD
|3
|Open End
|DocuSign Inc.
|Long
|UG773V
|1,74
|56,894212 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2025; 09:25 Uhr;
