Netflix kauft Warner-Studios für 72 Milliarden Dollar

05. Dez (Reuters) - Netflix kauft für 72 Milliarden Dollar die TV- und Filmstudios sowie die Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery.

Mit der Einigung vom Freitag endet ein wochenlanger Bieterstreit. Der Streaming-Weltmarktführer übernimmt damit die Kontrolle über eines der wertvollsten und ältesten Hollywood-Studios.

Netflix zahlt je Aktie knapp 28 Dollar und setzte sich damit gegen Paramount Skydance durch. Mit dem Kauf sichert sich Netflix die Rechte an bekannten Marken wie "Game of Thrones", "DC Comics" mit Figuren wie Batman oder Superman und "Harry Potter". "Gemeinsam können wir den Zuschauern mehr von dem geben, was sie lieben, und das nächste Jahrhundert des Geschichtenerzählens mitgestalten", sagte Netflix-Co-Chef Ted Sarandos. Die Übernahme dürfte jedoch in Europa und den USA auf starken kartellrechtlichen Widerstand stoßen, da Netflix mit der Übernahme Eigentümer eines großen Konkurrenten wird, der Warner-Tochter HBO Max mit fast 130 Millionen Abonnenten.

(Bericht von Aditya Soni und Harshita Mary Varghese, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Christina Amann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)