IRW-News: ACCESS Newswire: Die 13. GLA Global Logistics Conference endet erfolgreich in Bangkok, Thailand

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die 13. GLA Global Logistics Conference endet erfolgreich in Bangkok, Thailand

Mehr als 2.000 Führungskräfte aus der Logistikbranche aus über 130 Ländern kommen in Thailand zusammen, um Frieden, digitale Innovation und vertrauenswürdige Zusammenarbeit in globalen Lieferketten voranzutreiben.

SHENZHEN, CN / ACCESS Newswire / 5. Dezember 2025 / Die 13. GLA Global Logistics Conference fand vom 7. bis 10. November 2025 erfolgreich in Bangkok, Thailand, statt und bot eine renommierte internationale Plattform für die geschäftliche Zusammenarbeit im globalen Logistiksektor. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF) und der GLA Global Logistics Alliance organisiert und stand unter dem Motto Friedlicher Wohlstand, digitale Innovation, vertrauenswürdige Zusammenarbeit. Die Konferenz brachte über 2.000 Logistikexperten und Branchenführer aus mehr als 130 Ländern zusammen und schuf ein einzigartiges Umfeld für Zusammenarbeit und Wissensaustausch.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.001.png

Mit ihrem außergewöhnlichen Einfluss in der Branche und ihrer Fähigkeit zur grenzüberschreitenden Ressourcenintegration entwickelt sich die GLA zunehmend zu einer zentralen Kraft, die Innovationen und Zusammenarbeit in der globalen Lieferkette vorantreibt. Die GLA verfolgt die Vision, eine bessere Welt für die globale Logistik zu schaffen, und verwirklicht diese Vision durch ihre Konferenzen, die eine wichtige Plattform für die Förderung der Zusammenarbeit, den Austausch von Erkenntnissen und die Gestaltung der Zukunft der Logistikbranche bieten.

An der Eröffnungsfeier der Konferenz nahmen hochrangige Regierungsvertreter, Verbandsvorsitzende und führende Industrievertreter teil, was die wachsende globale Bedeutung der Konferenz unterstreicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.002.png

Zu den hochrangigen Teilnehmern der Eröffnungsfeier gehörten: Mom Luang Supab Pramoj, Chefberaterin der Thailand-China Asia Economic & Trade Association und Mitglied der thailändischen Königsfamilie (9. von links), S.E. Phongthep Thepkanjana, ehemaliger stellvertretender Premierminister von Thailand (7. von links); Dr. Darwin Yang, Präsident der ASEAN-China Commerce Association und strategischer Berater der Thailand CTAB Lawyers Association (6. von links); Frau Grace Sun, Geschäftsführerin der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF) und Gründerin und Präsidentin der GLA Global Logistics Alliance (8. von links)

Die Eröffnungsfeier der 13. GLA Global Logistics Conference, die am 8. November 2025 stattfand, zog über hundert hochrangige Regierungsvertreter, Verbandsvorsitzende und mehr als 2000 Unternehmer und Führungskräfte aus dem Logistikbereich aus über 130 Ländern und Regionen an. Zu den namhaften Teilnehmern gehörten: Frau Grace Sun, Geschäftsführerin der Global Logistics Enterprises Federation und Gründerin der GLA Global Logistics Alliance; Mom Luang Supab Pramoj, Chefberaterin der Thailand-China Asia Economic & Trade Association und Mitglied der thailändischen Königsfamilie; S.E. Phongthep Thepkanjana, ehemaliger stellvertretender Premierminister von Thailand; APINYA PRAMOJ; PRAJONGJIT PRAIWECH; Dr. Darwin Yang, Präsident der ASEAN-China Commerce Association und strategischer Berater der Thailand CTAB Lawyers Association; Wichai Kinchong Choi, Senior Vice President der thailändischen Kasikornbank; General Prasert Youngprapakorn, ehemaliger Senior Inspector des Royal Guard Command of Thailand; AM, Kittithat Pacharoen, Senior Expert Member des Defence Council of Thailand; Assoc. Prof. Ekaporn Rakkwamsuk, Mitglied des Repräsentantenhauses von Thailand, ehemaliger stellvertretender Finanzminister von Thailand; Damrongsak Manasvanich, Vizepräsident der ASEAN-China Commerce Association, Vorsitzender des Bangkok Huai Khwang District Promotion and Development Committee; Oberst Thanit Phruekphanawes, ehemaliger Ausbilder an der Vorbereitungsschule der thailändischen Streitkräfte; Herr Zhang Jie, stellvertretender Dekan, College of Innovation, Siam University, Thailand; Wycliffe Wanda, KIFWA-Geschäftsführer; SEBI Srl; AEO Freight Sdn Bhd; WWW Cargo Pte Ltd; CROSS FREIGHT; CTI SHIPPING LLC; Eagle Cargo Services LTD und weitere.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.003.png

Frau Grace Sun, Geschäftsführerin der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF) und Gründerin und Präsidentin der GLA Global Logistics Alliance, hielt eine Grundsatzrede (Keynote).

Frau Grace Sun, Geschäftsführerin der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF) und Gründerin und Präsidentin der GLA Global Logistics Alliance, hielt eine beeindruckende Grundsatzrede. Sie betonte, dass die GLA zu einer wichtigen Plattform für die Vernetzung von Logistikunternehmen aus verschiedenen Ländern geworden ist, da sie eine breite globale Perspektive einnimmt und konsequent neue Wege geht.

In ihrer Rede betonte Frau Grace Sun, wie wichtig es ist, sich in einer zunehmend unsicheren Weltwirtschaft anpassen und zusammenzuarbeiten. Sie erklärte, dass die GLA weiterhin daran arbeite, internationale Lieferketten zusammenzuführen, indem sie offene Zusammenarbeit und digitale Innovation fördere. Dies verleihe dem globalen Handel Stabilität und neue Energie.

Mit Blick auf die Zukunft bekräftigte Frau Grace Sun, dass die GLA weiterhin als Brücke für internationale Zusammenarbeit und als Katalysator für Innovation dienen werde und die globale Logistikbranche zu nachhaltigem Wachstum und einer stärker vernetzten, effizienteren Zukunft führe

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.004.png

Grundsatzrede von MOM LUANG SUPAB PRAMOJ, Chefberater der Thai-Chinesischen Asiatischen Wirtschafts- und Handelsvereinigung und Mitglied der thailändischen Königsfamilie

Während der Eröffnungszeremonie hielt MOM LUANG SUPAB PRAMOJ, Chefberater der Thai-Chinese Asian Economic and Trade Association und Mitglied der thailändischen Königsfamilie, eine Rede, in der er die zentrale Rolle der GLA bei der Förderung der globalen Logistikkooperation und der Vernetzung der Lieferketten lobte.

MOM LUANG SUPAB PRAMOJ hob hervor, dass dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Thailand begangen wird, ein Meilenstein, der die langjährige und tief verwurzelte Freundschaft zwischen den beiden Nationen widerspiegelt. Er würdigte den bedeutenden Beitrag der GLA als führende Plattform im globalen Logistiksektor und betonte ihre entscheidende Rolle bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Lieferkette und der Vernetzung der Branche.

MOM LUANG SUPAB PRAMOJ äußerte die Hoffnung, dass mehr internationale Unternehmen die GLA Global Logistics Conference nutzen werden, um mehr über Thailand zu erfahren und neue Wege der Zusammenarbeit zu finden, die für beide Seiten von Vorteil sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.005.png

S.E. Phongthep Thepkanjana, ehemaliger stellvertretender Premierminister Thailands, hielt eine Grundsatzrede.

S.E. Phongthep Thepkanjana, ehemaliger stellvertretender Premierminister Thailands, hielt ebenfalls eine beeindruckende Rede bei der Eröffnungsfeier der Konferenz. Er lobte die GLA Global Logistics Conferences dafür, dass sie zu einer unverzichtbaren Plattform für die Zusammenarbeit in der globalen Lieferkette geworden ist, und hob ihren bedeutenden Beitrag zur Förderung von Innovationen in der Branche und zur Verbesserung der Vernetzung hervor.

S.E. Phongthep Thepkanjana betonte, dass Thailand aktiv daran arbeite, ein effizientes und nachhaltiges internationales Logistiksystem aufzubauen. Er zeigte sich optimistisch, dass Thailand über die GLA-Plattform mit Nationen weltweit zusammenarbeiten könne, um einen offenen und für alle Seiten vorteilhaften neuen Rahmen für die globale Logistik zu schaffen. Abschließend wünschte der ehemalige stellvertretende Premierminister der Konferenz viel Erfolg und freute sich darauf, den Geist der Zusammenarbeit auch in Zukunft fortzusführen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.006.png

Höhepunkte der Eröffnungszeremonie zur 13. GLA Global Logistics Conference

Während der Eröffnungsfeier wurden die GLA International Business Academy und der GLA W.I.L.L CLUB offiziell ins Leben gerufen, was einen bedeutenden Meilenstein in der langfristigen strategischen Verpflichtung der GLA zur Förderung globaler Logistikfachkräfte und zur Stärkung weiblicher Führungskräfte in der Branche darstellt.

Diese Initiative unterstreicht das Engagement der GLA, eine Vorreiterrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Logistik zu übernehmen. Die International Business Academy hat sich zum Ziel gesetzt, Brancheneliten mit strategischer Weitsicht und Innovationsfähigkeit auszubilden, während der W.I.L.L CLUB eine Plattform bietet, um weibliche Führungskräfte zusammenzubringen, den Erfahrungsaustausch zu fördern und Ressourcen zu stärken.

Durch diese Initiativen baut die GLA aktiv ein globales Logistik-Ökosystem auf, das offen, effizient und innovationsgetrieben ist. Im Einklang mit ihren Grundwerten Vielfalt, Professionalität, Zusammenarbeit, Verantwortung, nachhaltige Entwicklung hat der Ansatz von GLA globale Führungskräfte aus der Logistikbranche zusammengebracht, um eine bessere Zukunft für die globale Logistik zu schaffen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.007.png

GLA Foundation

Darüber hinaus hat sich die GLA verpflichtet, 5 US-Dollar von jedem verkauften Ticket an die GLA Foundation zu spenden, wodurch das Engagement für nachhaltige Entwicklung weiter gestärkt wird. Durch diese vielfältigen Bemühungen demonstriert GLA sein Engagement, die globale Logistiklandschaft mit Fachwissen, Innovation und einem starken Sinn für soziale Verantwortung zu gestalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.008.png

Bei der Eröffnungsfeier veranstaltete die GLA eine aufschlussreiche Podiumsdiskussion, bei der sich Branchenführer versammelten, um sich eingehend mit dem Thema Vielfalt und Inklusion in der Logistikbranche: Wie man eine widerstandsfähige globale Lieferkette aufbaut auseinanderzusetzen. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Wycliffe Wanda, Geschäftsführer von KIFWA aus Kenia, Pongsak Piboonsak, Vorsitzender der Thai Logistics Association aus Thailand, Ananie Abigail, CEO von 3 Seas Logistics and Consultancy Ltd aus Ghana, Hyo Joong Kim, Geschäftsführer von COSMO SCM SDN BHD aus Malaysia, Thorsten Bassen, CEO von Sable Air & Sea Transport International GmbH aus Deutschland, Meyakhel Mangal, Geschäftsführer von I.L.S International Logistics Services L.L.C aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Vinet K Chadha, Geschäftsführer von Combined Logistics Solutions Private Limited aus Indien.

Die Podiumsdiskussion hob hervor, wie die Förderung von Vielfalt in Führungspositionen und im operativen Betrieb Logistikunternehmen dabei helfen kann, Störungen besser zu bewältigen, ein gerechteres Wachstum zu gewährleisten und Nachhaltigkeit in einer sich schnell verändernden globalen Landschaft zu fördern. Diese Diskussionen unterstrichen die zentrale Rolle der GLA bei der Transformation der globalen Logistik.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.009.png

Podiumsdiskussion am Veranstaltungsort

Die 13. GLA Global Logistics Conference fand in den globalen Medien große Beachtung, was die bedeutende Wirkung der Konferenz auf die internationale Logistikbranche widerspiegelt. Während der Veranstaltung nahm Frau Grace Sun, Geschäftsführerin der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF) und Gründerin und Präsidentin der GLA Global Logistics Alliance, an einer Reihe von Interviews mit führenden Medienplattformen teil.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.010.png

Frau Grace Sun, Geschäftsführerin der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF) und Gründerin und Präsidentin der GLA Global Logistics Alliance, im Interview mit führenden Medien

Frau Grace Sun sprach über die beeindruckende globale Reichweite der GLA. Sie sagte, dass das Netzwerk mittlerweile über 7.000 Logistikunternehmen und 706 Häfen aus mehr als 170 Ländern umfasst. Frau Grace Sun betonte, dass das Jahr 2026 ein neues Kapitel für die GLA einläuten werde, da die Organisation dann ihr 10-jähriges Jubiläum feiern wird. Sie erklärte, dass die GLA weiterhin Innovationen und Zusammenarbeit in der Branche vorantreiben und eng mit globalen Logistikpartnern zusammenarbeiten werde, um ein offenes, vernetztes und für alle Seiten vorteilhaftes Logistik-Ökosystem zu schaffen.

Die 13. GLA Global Logistics Conference war vollständig ausgebucht, was die Führungsrolle und den Einfluss der GLA innerhalb der globalen Logistikbranche weiter unterstreicht. Während der Veranstaltung unterzeichnete die GLA strategische Partnerschaften mit mehreren internationalen Logistikunternehmen und -organisationen, um die Entwicklung der regionalen Logistikbranche voranzutreiben und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.011.png

Im Rahmen der Konferenz stellte GLA sein neues digitales Ökosystem vor. Während der Eröffnungsfeier präsentierte Kamran Hafeez Malik, Director of Business Development bei GLA, wie GLA mit neuen digitalen Tools die Zukunft der Logistik gestaltet. Dieses hochmoderne digitale Ökosystem umfasst eine überarbeitete offizielle Website, die durch eine verbesserte Navigation und eine Reihe neuer Funktionen zur Optimierung der Benutzerinteraktion für ein besseres Nutzererlebnis sorgt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Einführung auch die OPC-Kreditprodukte und die GLA Family App vorgestellt, die beide darauf zugeschnitten sind, Logistikunternehmen weltweit umfassend zu unterstützen. Diese innovativen Lösungen verbessern nicht nur die Konnektivität und rationalisieren den operativen Betrieb, sondern bieten auch maßgeschneiderte Tools zur Beschleunigung des Geschäftswachstums und unterstreichen damit das Engagement von der GLA für die Weiterentwicklung der globalen Logistikbranche.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.012.png

Herr Kamran Hafeez Malik, Director Business Development bei der GLA Global Logistics Alliance, während der Eröffnungszeremonie

Ein wichtiger Höhepunkt der Konferenz waren die Einzelgespräche, die zu einer Welle von Kooperationen und Networking führten. Die Teilnehmer führten erfolgreich über 100.000 hochgradig zielgerichtete, vorab vereinbarte Gespräche, was zu einer dynamischen, ergebnisorientierten Atmosphäre beitrug. Darüber hinaus präsentierten mehr als 200 internationale Aussteller im GLA-Ausstellungsbereich modernste Technologien und innovative Lösungen und zeigten damit das enorme Potenzial und die Chancen der globalen Logistikbranche auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82092/12-05-25GLA_1114781_DePrcom.013.png

Einzelgespräche (One-on-one) am Veranstaltungsort der Konferenz

Die Veranstaltung bot auch eine Vielzahl von gesellschaftlichen und Networking-Aktivitäten, darunter eine Cocktailparty, ein Galadinner und Sportturniere wie Golf, Fußball und Badminton, die den Austausch von Ideen förderten und zum Aufbau dauerhafter Beziehungen beitrugen. Diese Aktivitäten halfen den Teilnehmern, Ideen auszutauschen und dauerhafte Kontakte zu knüpfen. Diese Interaktionen trugen insgesamt zur Verbesserung der Konferenz bei und halfen der GLA, seine internationale Präsenz auszubauen. Dies festigte den Status von der GLA als eine der weltweit führenden Logistikplattformen und trug dazu bei, mehr Menschen zu erreichen und die Branche zusammenzubringen.

GLA ist bereit, diese Dynamik fortzusetzen, wenn sie 2026 ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Dies markiert ein Jahrzehnt der Führungsstärke und Innovation in der globalen Logistik. Die 14. GLA Global Logistics Conference findet vom 8. bis 11. Mai 2026 in Shenzhen, China, statt. Diese Konferenz verspricht ein Großereignis zu werden, das eine eine große Zahl von von Branchenführern, Innovatoren und globalen Logistikpartnern anzieht, um die Erfolge der GLA und ihre Vision für die Zukunft gebührend zu feiern. Die Veranstaltung wird eine einzigartige Plattform für Zusammenarbeit, Austausch und den Aufbau neuer Partnerschaften bieten, während die GLA weiterhin die Entwicklung eines offenen, vernetzten und für alle Seiten vorteilhaften Logistik-Ökosystems vorantreibt.

Medienkontakt:

Mr. Malik

Business Development Director

Tel.: +86 - 18927434147

malik@glafamily.com

Quelle: GLA Development

