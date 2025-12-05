IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet drei neue Canna Cabana-Standorte

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet drei neue Canna Cabana-Standorte

CALGARY, AB, 5. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel fokussiertes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen drei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Alberta eröffnen wird, und zwar in den Städten Calgary, London und Brampton. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 218 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 91 in der Provinz Alberta und 94 in der Provinz Ontario.

Die Eröffnung von drei neuen Cabana-Läden in wichtigen Wachstumsmärkten unterstreicht die Beständigkeit unseres Diskont-Clubmodells und zeigt, dass wir mit unserer Vorgehensweise genau richtig liegen, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. Mit diesen Neueröffnungen erreichen wir offiziell das obere Ende unserer Zielspanne von 20 bis 30 neuen Standorten in diesem Jahr.

Die Umsetzung unserer Vorgaben bei gleichzeitiger Expansion in wichtige Märkte unterstreicht die starke Dynamik hinter der Marke Canna Cabana, und wir sind stolz darauf, das Jahr mit genau jenen Meilensteinen abzuschließen, die wir uns vorgenommen haben, fügt Herr Grover hinzu.

STANDORT LONDON

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 1299 Oxford Street East in London (Ontario) wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, am 15. Dezember 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Dieser neue Cabana-Laden befindet sich an einer wichtigen Kreuzung im Osten der Stadt in einem Einkaufszentrum, das eine Mischung aus Geschäften mit Waren des täglichen Bedarfs und Schnellrestaurants bietet und tagtäglich für einen regen Kundenverkehr sorgt. Es liegt in einem unterversorgten Gebiet mit einer hohen Bevölkerungsdichte, die weiter zunimmt.

STANDORT BRAMPTON

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 34 Avondale Blvd in Brampton (Ontario) wird voraussichtlich am 20. Dezember 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen starten. Auch hier ist noch die behördliche Genehmigung abzuwarten. Dieser Standort in einem Nachbarschaftszentrum punktet mit einer jungen, schnell wachsenden Bevölkerung und nur wenigen Mitbewerbern in der näheren Umgebung. Durch die hier ansässigen Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs und Schnellrestaurants profitiert der Standort von einem starken Passantenaufkommen und birgt großes Potenzial als bequemes Einkaufsziel vor Ort.

STANDORT CALGARY

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 7248 Ogden Road SE in Calgary (Alberta) startet am 23. Dezember 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen, sobald die behördliche Genehmigung dazu erteilt wird. Dieser Standort befindet sich in einem Wohngebiet im Südosten der Stadt und bedient eine der etablierten Gemeinden von Calgary mit nur ganz wenigen direkten Mitbewerbern. Der Laden liegt in einem örtlichen Einkaufszentrum neben Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie einer Tankstelle, einem Spirituosengeschäft sowie Schnellrestaurants und ist eng mit den nahegelegenen Industriebetrieben und deren Belegschaft verbunden, was den ganzen Tag über für einen stetigen Kundenverkehr sorgt.

UPDATE ZUM STANDORT BERLIN

Unser Canna Cabana-Laden in Berlin ist vorübergehend geschlossen, da wir uns hier um eine betriebliche Angelegenheit kümmern. Wir gehen davon aus, dass diese so rasch wie möglich behoben wird.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 218 inländischen Läden und einem internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen als erster nordamerikanischer Cannabis-Anbieter ein Standbein im stationären Handel in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

