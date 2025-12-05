Merz verspricht weitere Reformen in Rentenpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach Verabschiedung des umstrittenen Rentenpakets weitere Reformen in der Rentenpolitik versprochen. "Das ist nicht das Ende unserer Rentenpolitik, sondern erst der Anfang", sagte der CDU-Chef in Berlin. Im nächsten Jahr bereits werde seine schwarz-rote Koalition eine umfassende Rentenreform vorschlagen.

"Diese Rentenreform II wird dann zu einem zentralen Baustein unseres sozialen Sicherungssystems werden. Unser Sozialstaat wird auch in Zukunft finanzierbar, leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein", sagte Merz. Das sei ein Versprechen allen Generationen gegenüber, den Jungen wie den Älteren.

Die intensive Debatte in der Koalition und vor allem innerhalb der Unionsfraktion nannte Merz notwendig. "Sie war auch richtig, denn sie hat uns vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen unser Land steht."/tam/DP/mis