W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Merz verspricht weitere Reformen in Rentenpolitik

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach Verabschiedung des umstrittenen Rentenpakets weitere Reformen in der Rentenpolitik versprochen. "Das ist nicht das Ende unserer Rentenpolitik, sondern erst der Anfang", sagte der CDU-Chef in Berlin. Im nächsten Jahr bereits werde seine schwarz-rote Koalition eine umfassende Rentenreform vorschlagen.

"Diese Rentenreform II wird dann zu einem zentralen Baustein unseres sozialen Sicherungssystems werden. Unser Sozialstaat wird auch in Zukunft finanzierbar, leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein", sagte Merz. Das sei ein Versprechen allen Generationen gegenüber, den Jungen wie den Älteren.

Die intensive Debatte in der Koalition und vor allem innerhalb der Unionsfraktion nannte Merz notwendig. "Sie war auch richtig, denn sie hat uns vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen unser Land steht."/tam/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden