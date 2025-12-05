Netflix schnappt sich Warner Brothers Discovery | $82 Mrd. Mega-Deal

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Netflix kauft für $82,7 Mrd. den Streaming- und Filmbereich von Warner Brothers Discovery. Das traditionelle Fernsehgeschäft soll in einer separaten Transaktion ausgegliedert werden. Die Aktionäre sollen mit $23,25 in Cash und $4,50 pro Aktie in Netflix-Aktien abgefunden werden. Ein Mega-Deal, der die Branche einschneidend verändern wird. Abseits dieser Nachrichten, stehen vor allem die Ergebnisse im Fokus. Die Aktien von Ulta Beauty, Rubrik und Samsara profitieren von soliden Zahlen. DocuSign und Hewlett Packard Enterprise stehen nach den Quartalszahlen unter Druck. Wegen einer Kapitalerhöhung sehen wir bei den Aktien von SoFi vor dem Opening Abgabedruck. Um 16 Uhr MEZ wird das Dezember-Verbraucher-vertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Der Index soll bei 52 liegen. Außerdem wird die Wall Street um die gleiche Zeit auf den September-PCE achten. Der Inflationsindikator soll im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat um 2,8% und 0,3% gestiegen sein. Die Kernrate, die weder Nahrungsmittel noch Energie beinhaltet, soll um 2,9% und 0,2% gestiegen sein. An einer Zinssenkung in der kommenden Woche werden die Daten nichts ändern.



00:00 Intro

00:26 Netflix kauft Warner Bros. Discovery | Paramount unter Druck

05:14 Ulta Beauty | Rubrik | Samsara | Hewlett Packard | DocuSign

10:29 Meldungen: SoFi | Schutdown belastet Fluggesellschaften

12:24 Meta: Budgetkürzungen bei Metaverse | Analysten

15:21 Analysten: Google | Samsara | Marvell | Albemarle u.v.m.

19:09 Ausblick heute und nächste Woche



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung