Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Übernahmegerüchten Puma

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Übernahmegerüchten Puma:

Die Angestellten werden sich sorgen, ob sich Puma, das vor zwei Jahren sein 75-jähriges Bestehen feierte, eine neue Identität zulegen muss. Ausländische Investoren können aber auch eine Chance für Wachstum und neue Märkte sein - und beides braucht Puma. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob aus Gerüchten Realität wird./yyzz/DP/mis

