Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Bärbel Bas/Klassenkampf
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Bärbel Bas/Klassenkampf:
"Dass sich die Arbeitsministerin auf dieses Niveau begibt, indem sie sich die "Herren in Maßanzügen und bequemen Sesseln" vorknöpft, ist - auch wenn sie als SPD-Chefin vor Juso-Publikum agiert - unklug. Klassenkampf-Rhetorik hatte bisher zumindest in Gewerkschaftskreisen eine Funktion wie die martialische Sprache im Fußball - kaum jemand wollte wirklich auf die Barrikaden steigen. Wenn sich aber, wie es sich verstärkt zeigt, tatsächlich ein Klassenkampf-Gefühl breit macht, das eine Wut auf alles Staatliche mit sich bringt, dann wird es gefährlich. Demokratie ist zerbrechlich."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung