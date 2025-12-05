

REPLOID Group AG: Aussteller auf der BIOGAS Convention & Trade Fair in Nürnberg, Deutschland

REPLOID-Stand: Halle 08, Stand D06

Nachhaltige Verwertungsalternative organischer Reststoffe aus der Lebensmittelherstellung

Synergien aus der Kombination von ReFarmUnits mit Biogasanlagen

Wels, 5. Dezember 2025 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) informiert auf der BIOGAS Convention & Trade Fair über den Einsatz von Insektenlarven zur industriellen Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelproduktion. Darüber hinaus bieten die Mastanlagen (ReFarmUnits) von REPLOID wirtschaftliche Synergien beim Betrieb in der Nähe von Biogasanlagen.

Die BIOGAS Convention & Trade Fair gilt als wichtige Plattform für Innovation in den Bereichen erneuerbare Energie, Bioökonomie und nachhaltiger Stoffstromverwertung im deutschsprachigen Raum. Das REPLOID-Team freut sich auf einen fachlichen Austausch mit Besuchern, Betreibern von Biogasanlagen, Projektentwicklern, Landwirten und Industriepartnern am Stand D06 in Halle 08.

Über die REPLOID GROUP AG

Die REPLOID Group AG („REPLOID“) stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

Mit dem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt rund 80 Mitarbeitende.

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

