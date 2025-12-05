W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom Bundestag veröffentlichten Listen hervor, auf denen das Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten verzeichnet ist./mfi/DP/mis

