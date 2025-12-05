W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Silber - Erneuter Ausbruch – Kursziel 63 USD?

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Erneuter Ausbruch – Kursziel 63 USD?

Im Oktober ging der Silberpreis in eine Phase des Luftholens über. In deren Verlauf hat das Edelmetall zwei Hochpunkte bei 54,38/54,47 USD sowie das dazwischenliegende Korrekturtief bei 45,51 USD ausgeprägt, sodass unter dem Strich eine klassische Schiebezone vorlag. Mit dem erneuten Vorstoß in „uncharted territory“ entsteht nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal. Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange – lässt sich auf rund 63 USD veranschlagen. Auf dem Weg in diese Region definiert die 161,8 %-Fibonacci-Projektion der gesamten Atempause von Oktober/November bei 60,01 USD ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements bietet die aktuelle Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe. So sind die o. g. Ausbruchsmarken bei 54,47/54,38 USD als Stopp zur Gewinnsicherung prädestiniert. Ein wichtiges Argument aus unserem Jahresausblick stellt auch das Gold/Silber-Ratio dar. Hier wurde die Schlüsselmarke von 80 unterschritten und somit eine wichtige Topformation komplettiert. In der Konsequenz dürfte auch „relativ“ die Stunde des Silberpreises schlagen.

Silber (Daily)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 04.12.2025
Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmengestern, 17:50 Uhr · onvista
Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmen
Dax Tagesrückblick 02.12.2025
Dax verbucht Gewinne - Bilfinger und Hochtief erreichen neue Rekorde02. Dez. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kryptowährungen
Bitcoins kaufen - So startest du sicher und schnell mit dem Handelgestern, 11:02 Uhr · onvista
Bitcoins kaufen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden