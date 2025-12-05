Silber - Erneuter Ausbruch – Kursziel 63 USD?

Im Oktober ging der Silberpreis in eine Phase des Luftholens über. In deren Verlauf hat das Edelmetall zwei Hochpunkte bei 54,38/54,47 USD sowie das dazwischenliegende Korrekturtief bei 45,51 USD ausgeprägt, sodass unter dem Strich eine klassische Schiebezone vorlag. Mit dem erneuten Vorstoß in „uncharted territory“ entsteht nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal. Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange – lässt sich auf rund 63 USD veranschlagen. Auf dem Weg in diese Region definiert die 161,8 %-Fibonacci-Projektion der gesamten Atempause von Oktober/November bei 60,01 USD ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements bietet die aktuelle Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe. So sind die o. g. Ausbruchsmarken bei 54,47/54,38 USD als Stopp zur Gewinnsicherung prädestiniert. Ein wichtiges Argument aus unserem Jahresausblick stellt auch das Gold/Silber-Ratio dar. Hier wurde die Schlüsselmarke von 80 unterschritten und somit eine wichtige Topformation komplettiert. In der Konsequenz dürfte auch „relativ“ die Stunde des Silberpreises schlagen.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.