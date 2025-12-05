Silber - Erneuter Ausbruch – Kursziel 63 USD?
HSBC · Uhr
Erneuter Ausbruch – Kursziel 63 USD?
Im Oktober ging der Silberpreis in eine Phase des Luftholens über. In deren Verlauf hat das Edelmetall zwei Hochpunkte bei 54,38/54,47 USD sowie das dazwischenliegende Korrekturtief bei 45,51 USD ausgeprägt, sodass unter dem Strich eine klassische Schiebezone vorlag. Mit dem erneuten Vorstoß in „uncharted territory“ entsteht nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal. Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange – lässt sich auf rund 63 USD veranschlagen. Auf dem Weg in diese Region definiert die 161,8 %-Fibonacci-Projektion der gesamten Atempause von Oktober/November bei 60,01 USD ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements bietet die aktuelle Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe. So sind die o. g. Ausbruchsmarken bei 54,47/54,38 USD als Stopp zur Gewinnsicherung prädestiniert. Ein wichtiges Argument aus unserem Jahresausblick stellt auch das Gold/Silber-Ratio dar. Hier wurde die Schlüsselmarke von 80 unterschritten und somit eine wichtige Topformation komplettiert. In der Konsequenz dürfte auch „relativ“ die Stunde des Silberpreises schlagen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Im Oktober ging der Silberpreis in eine Phase des Luftholens über. In deren Verlauf hat das Edelmetall zwei Hochpunkte bei 54,38/54,47 USD sowie das dazwischenliegende Korrekturtief bei 45,51 USD ausgeprägt, sodass unter dem Strich eine klassische Schiebezone vorlag. Mit dem erneuten Vorstoß in „uncharted territory“ entsteht nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal. Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange – lässt sich auf rund 63 USD veranschlagen. Auf dem Weg in diese Region definiert die 161,8 %-Fibonacci-Projektion der gesamten Atempause von Oktober/November bei 60,01 USD ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements bietet die aktuelle Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe. So sind die o. g. Ausbruchsmarken bei 54,47/54,38 USD als Stopp zur Gewinnsicherung prädestiniert. Ein wichtiges Argument aus unserem Jahresausblick stellt auch das Gold/Silber-Ratio dar. Hier wurde die Schlüsselmarke von 80 unterschritten und somit eine wichtige Topformation komplettiert. In der Konsequenz dürfte auch „relativ“ die Stunde des Silberpreises schlagen.
Silber (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 04.12.2025Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmengestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 02.12.2025Dax verbucht Gewinne - Bilfinger und Hochtief erreichen neue Rekorde02. Dez. · onvista
KryptowährungenBitcoins kaufen - So startest du sicher und schnell mit dem Handelgestern, 11:02 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung