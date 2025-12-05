SIX-Präsident tritt vorzeitig zurück - Ex-Credit-Suisse-Banker übernimmt

Zürich, 05. Dez (Reuters) - Der frühere Credit-Suisse-Manager André Helfenstein wird neuer Verwaltungsratspräsident der Schweizer Börsenbetreiberin SIX.

Der Betriebswirt übernehme die Aufgabe zum 1. Januar von Thomas Wellauer, teilte SIX am Freitag mit. Bisher hatte Wellauer in Aussicht gestellt, sein Amt auf der Generalversammlung im Mai 2026 abzugeben. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibe er bis dahin Mitglied des Gremiums.

"Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werde ich mich darauf konzentrieren, die erfolgreiche Weiterentwicklung von SIX voranzutreiben, unsere Leistungen und unsere Infrastruktur kontinuierlich zu stärken sowie unseren Kunden und Aktionären einen klaren Mehrwert zu bieten", wurde Helfenstein in der Mitteilung zitiert.

Helfenstein sitzt seit 2020 im Verwaltungsrat der SIX. Von 2020 bis 2024 war er hauptamtlich Schweiz-Chef der Credit Suisse, die nach einem Bankensturm von der Erzrivalin UBS übernommen wurde. Auf den früheren Berater der Boston Consulting Group wartet bei dem Börsenbetreiber viel Arbeit. Eine hohe Wertberichtigung der Beteiligung am französischen Zahlungsdienstleister Worldline dürfte SIX den dritten Jahresabschluss in Folge verhageln. Für 2025 erwartet SIX einen Verlust von rund 300 Millionen Franken. Zudem gilt es, die unterschiedlichen Interessen der rund 120 Banken auszugleichen, denen die SIX gehört. Nach der CS-Übernahme ist die UBS die mit Abstand größte Aktionärin des Unternehmens.

