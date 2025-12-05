W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 28 November 2025 to 04 December 2025

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/11/2025

FR0013230612

3 494

15.2636

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/01/2025

FR0013230612

2 049

15.0330

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/02/2025

FR0013230612

1 856

14.9073

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/03/2025

FR0013230612

2 976

14.7940

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/04/2025

FR0013230612

661

14.9218

XPAR

 

 

 

TOTAL

11 036

15.0138

 

 

