Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 28 November 2025 to 04 December 2025
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/11/2025
|
FR0013230612
|
3 494
|
15.2636
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/01/2025
|
FR0013230612
|
2 049
|
15.0330
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/02/2025
|
FR0013230612
|
1 856
|
14.9073
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/03/2025
|
FR0013230612
|
2 976
|
14.7940
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/04/2025
|
FR0013230612
|
661
|
14.9218
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
11 036
|
15.0138
|
Tikehau Capital