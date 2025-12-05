W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,13 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Anleihen. Das am Nachmittag veröffentlichte Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan verbesserte sich im Dezember etwas stärker als erwartet. Gestützt wurde der Indikator durch verbesserte Erwartungen der Verbraucher. Die Inflationserwartungen gingen zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau.

"Die Verbraucher sehen seit November in einigen Bereichen leichte Verbesserungen, aber die allgemeine Stimmung ist weiterhin eher gedrückt", erklärte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Verbraucher beklagten weiterhin die Belastung durch die hohen Preise. An den Finanzmärkten wird in der kommenden Woche eine erneute Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed erwartet./jsl/men

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverlusteheute, 09:00 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Kursverlustegestern, 17:56 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden