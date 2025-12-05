Wadephul bricht am Sonntag zu China-Reise auf

Berlin, 05. Dez (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul bricht am Sonntag zu einer Reise nach China auf, um seine Ende Oktober kurzfristig abgesagte Visite nachzuholen.

Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin am Freitag mitteilte, wird der Minister am Montag Gespräche mit der chinesischen Regierung in Peking führen. Für Dienstag ist dann ein Besuch in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou geplant.

Wadephul wird den weiteren Angaben zufolge am Montag mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi sprechen sowie mit dem Handelsminister und dem Minister der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. Dabei werde es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder gehen sowie die Sicherheit von Lieferketten, führte der Ministeriumssprecher aus und nannte dabei die Seltenen Erden.

Zudem wolle Wadephul europäische Sicherheitsinteressen ansprechen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die laufenden Bemühungen für einen Waffenstillstand seien dabei das wichtigste Thema, sagte der Sprecher. Darüber hinaus werde es um den Nahost-Konflikt und die Sicherheitslage im Südchinesischen Meer gehen. Der Besuch des Ministers sei eng mit den europäischen Partnern abgestimmt. Begleitet werde Wadephul von einer Wirtschaftsdelegation und Abgeordneten des Bundestags.

Ende Oktober war ein geplanter Besuch Wadephuls in China kurzfristig vom Auswärtigen Amt abgesagt worden, weil damals in Peking nicht ausreichend Gesprächspartner zur Verfügung standen. Der Sprecher sagte, nun sei alles zur Zufriedenheit des Ministeriums.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)