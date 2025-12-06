Der Momentum-Begriffsdschungel (Börsenwissen)

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.

Cross Sectional Momentum basiert auf der Annahme, dass sich die relativen Trends fortsetzen. Die Strategie ist Long (Short) in Titeln, die zuletzt outperformt (underperformt) haben. Der Ansatz ist marktneutral (Alpha-Strategie), das Portfolio wird als Winner-Minus-Loser (WML) bezeichnet. Die Performance resultiert demnach aus der Renditedifferenz der beiden Portfolios. Die Strategie wird in der Regel auf Aktien eines Index oder einer Region angewendet, die eine hohe positive Korrelation zueinander aufweisen.