EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.

EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.



06.12.2025 / 18:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Worthington Steel, Inc. Verhandlungen zu einem möglichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Klöckner & Co SE führt und Worthington Steel, Inc. eine Due Diligence Prüfung durchführt.

Es ist derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot durchgeführt wird.

Ende der Insiderinformation

06.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Peter-Müller-Straße 24 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211-8824-5900 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2241406

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241406 06.12.2025 CET/CEST