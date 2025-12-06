EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.

06.12.2025 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Worthington Steel, Inc. Verhandlungen zu einem möglichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Klöckner & Co SE führt und Worthington Steel, Inc. eine Due Diligence Prüfung durchführt.

Es ist derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot durchgeführt wird.

Ende der Insiderinformation

06.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)211-8824-5900
E-Mail:info@kloeckner.com
Internet:www.kloeckner.com
ISIN:DE000KC01000
WKN:KC0100
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2241406
Ende der MitteilungEQS News-Service

2241406 06.12.2025 CET/CEST

W​e​r​b​u​n​g ausblenden