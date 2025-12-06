EQS-News: 4YFN26 Awards: Lernen Sie die 20 besten Start-ups kennen, die unsere Zukunft gestalten

EQS-News: GSMA / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

4YFN26 Awards: Lernen Sie die 20 besten Start-ups kennen, die unsere Zukunft gestalten



LONDON, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit kultigste Start-up-Veranstaltung 4YFN26 wird nächstes Jahr während des GSMA-Events MWC26 Barcelona in die Hallen der legendären Gran Via der Fira de Barcelona zurückkehren, um die aufregendsten Start-ups des Jahres 2026 zu präsentieren. Aus Hunderten Bewerbungen ausgewählt, repräsentieren die Top 20 Start-ups 2026 die vielversprechendsten Ideen und führenden Köpfe aus fünf zentralen Branchenkategorien.

Den Abschluss bildet die Verleihung der 4YFN26 Awards, bei der die Top 20 gegeneinander antreten, um den Gesamtsieger zu küren. Die 4YFN Top 20 nehmen am ersten Tag des 4YFN Barcelona an den 4YFN Awards Semifinals teil. Dieser Pitch-Wettbewerb findet auf der Bühne vor einer Jury aus führenden Investoren und Branchenexperten statt. Die Jury wird sie nach Kriterien wie Innovation, Skalierbarkeit sowie Wirkung bewerten – und noch am selben Tag fünf Finalisten auswählen.

Die fünf Finalisten ziehen in das Finale der 4YFN Awards ein, wo sie am 4. März auf der Bühne der Banco Sabadell erneut gegeneinander antreten werden, diesmal um den begehrten Preis des 4YFN Awards-Gewinners. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in Höhe von 20.000 Euro, der von der GSMA Foundry zur Verfügung gestellt wird.

Die Top 20 der 4YFN26 Awards sind:

Climate Tech

Greenlyte Carbon Technologies GmbH (Deutschland) – scheidet CO₂ aus der Luft ab und wandelt es in grünen Wasserstoff sowie Ausgangsstoffe für synthetische Kraftstoffe um.

Sensegrass (Vereinigtes Königreich) – steigert die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe mit KI-Analysen, IoT und Bodenintelligenz, die den Einsatz von Betriebsmitteln sowie die Gesundheit der Kulturen optimieren.

Skyfora (Finnland) – verbessert Wettervorhersagen mit KI-gestützten Wetterintelligenz-Lösungen, um extreme Wetterereignisse vorherzusagen und sich daran anzupassen.

URAPHEX (Spanien) – regeneriert Industriewasser mithilfe nachhaltiger Aufbereitungsverfahren ohne Chemikalien, die zur Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen.

Digital Horizons

AIM Intelligence (Korea) – KI-Sicherheits-Middleware, die Risiken in KI-Unternehmenssystemen erkennt, gezielt adressiert und eliminiert.

DeepKeep (Israel) – schützt KI-Modelle und Datenpipelines von Unternehmen mit Sicherheitstools, die auf neue Bedrohungsszenarien zugeschnitten sind.

Enhans (Korea) – entwickelt KI-gestützte Commerce-Infrastrukturen und Betriebssysteme für digitale Transaktionen in großem Maßstab.

NeuralTrust (Spanien) – unterstützt Unternehmen dabei, generative KI sicher einzuführen und zu skalieren, indem Anwendungen und KI-Agenten vor Missbrauch und Datenlecks geschützt werden.

Fintech

Dost (Spanien) – automatisiert Finanzprozesse wachsender Unternehmen mit KI-gestützten Arbeitsabläufen.

DRUO (USA) – ermöglicht Privatpersonen und Unternehmen, direkt von Bankkonten zu bezahlen und macht Karten damit überflüssig.

Kistpay Private Limited (Pakistan) – verbessert den Zugang zu Smartphones durch Ratenfinanzierung für Nutzer in aufstrebenden Märkten.

Spendbase (Ukraine) – senkt SaaS-, Cloud- und Kartenausgaben von Unternehmen mithilfe einheitlicher Kostenmanagement-Tools.

Health Tech

AI Diagnostics (Südafrika) – bietet KI-gestützte Diagnosetools an, die in medizinischen Einrichtungen mit begrenzten Ressourcen das Screening und die Früherkennung von TB unterstützen.

Biorce (Spanien) – automatisiert Abläufe klinischer Studien mithilfe von KI-Agenten, die Planung und Durchführung für Forschungsteams effizienter gestalten.

Medwise AI (Vereinigtes Königreich) – stellt medizinischem Fachpersonal schnelle, evidenzbasierte Antworten bereit, die Entscheidungen in der Versorgung direkt am Behandlungsort verbessern.

Sycai Medical (Spanien) – nutzt KI-gestützte Bildgebung, um Vorstufen von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu identifizieren, ihren Verlauf zu überwachen und frühere klinische Eingriffe zu ermöglichen.

Mobile Frontiers

ConnectHear (Pakistan) – schafft barrierefreie Kommunikation für gehörlose Menschen durch Gebärdensprachdolmetschen in Echtzeit sowie KI-gestützte Benachrichtigungen.

Kreios Space SL (Spanien) – entwickelt Systeme zur Verlängerung der Lebensdauer von Satelliten in sehr niedrigen Erdorbits.

OptAI (Korea) – optimiert die Leistung von On-Device-KI mit Tools, die Geschwindigkeit, Datenschutz und Effizienz steigern.

ZIM Connections (UK) – vereinfacht weltweite Konnektivität, indem Reisende über eine einzige Plattform regionsspezifische eSIM-Tarife aktivieren können.

Jedes Jahr bringt 4YFN Investoren, Gründer und Branchenführer zusammen, um die ehrgeizigen, die nächste Innovationswelle prägenden Ideen und Spitzentechnologien zu erkunden. Das neue Motto für 2026, „Infinite AI", bringt die kraftvolle Aufbruchsstimmung der Gründer zum Ausdruck, die Grenzen der künstlichen Intelligenz verschieben, und spiegelt zugleich die Rolle von 4YFN als dynamischer Knotenpunkt wider, an dem Ideen aufeinandertreffen, Geschäftsabschlüsse angebahnt werden und aufstrebende Unternehmen ins globale Rampenlicht treten. Im Jahr 2026 wird 4YFN Hunderte Start-ups auf fünf Bühnen in den Hallen 8.0 und 8.1 präsentieren, mit gut gefüllten Demo-Flächen, Live-Pitch-Sessions und einem Programm, das Gründer mit Investoren, Unternehmen und globalen Medien zusammenbringt.

