EQS-News: Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten im November 2025 bekannt

DALLAS, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute seine aktuellen Zahlen zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für November 2025 veröffentlicht.

Aktualisierung der Bitcoin-Mining-Produktion und Mining-Aktivitäten für November 2025

Kennzahl November 2025 [1] Oktober 2025 [1] Anzahl der produzierten Bitcoin 546.7 602.6 Durchschnittlich produzierte Bitcoins pro Tag 18.22 19.44 Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoin [2] 6,959.3 6,412.6 Eingesetzte Hashrate 50 EH/s 50 EH/s Durchschnittliche Betriebs-Hashrate [3] 44,38 EH/s 46,09 EH/s

Ungeprüft, geschätzt. Stand zum Monatsende. Monatsdurchschnitt.

Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: „Der November markierte den einjährigen Meilenstein unserer strategischen Transformation und war ein Monat, der sowohl unsere Fortschritte als auch unsere Ausrichtung deutlich machte. Seit wir Anfang dieses Jahres unsere eingesetzte Hashrate von 32 EH/s auf 50 EH/s erhöht haben, haben wir unseren Betrieb kontinuierlich optimiert, um eine durchschnittliche operative Hashrate von rund 90 % zu erreichen, und den Monat mit einem Bestand von 6.959,3 BTC abgeschlossen. Außerdem haben wir nach der Beendigung unseres ADR-Programms den Übergang zur New Yorker Börse abgeschlossen, was einen direkten Aktienbesitz ermöglicht und ein neues Kapitel der Sichtbarkeit und Ausrichtung auf dem US-Markt aufschlägt. Diese Erfolge stärken unser Fundament und bringen unsere langfristige Vision voran, uns von einem führenden Bitcoin-Miner zu einem globalen, dezentralen KI-Rechennetzwerk zu entwickeln, das mit grüner Energie betrieben wird."

Informationen zu Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bereich Bitcoin- Mining tätig und verfügt über strategisch günstig gelegene Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen stieg im November 2024 in den Krypto- Asset-Bereich ein, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Verbreitung digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Export von Gebrauchtwagen über AutoCango.com, das es Kunden weltweit erleichtert, auf hochwertige Fahrzeugbestände aus China zuzugreifenen Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.

Investorenkontakt

Juliet YE, Kommunikationsleiterin

Cango Inc.

E-Mail: ir@cangoonline.com

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-Mail: cango@christensencomms.com

