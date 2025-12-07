Kolumne von Stefan Riße

Ich will ehrlich zugeben: Es fällt mir nicht leicht, Politik von Donald Trump zu loben, doch es gibt immer wieder auch positive Aspekte seiner Regierungsarbeit. Zwar bin ich ein Gegner seiner Zollpolitik, die am Ende nur zu höheren Preisen und zu weniger Wohlstand führen wird. Doch muss man eingestehen, dass Trump in seiner ersten Amtszeit der erste Politiker war, der prominent die unfairen Handelspraktiken Chinas thematisiert hat. Dass dies richtig war, zeigte sich auch dadurch, dass die nachfolgende Regierung von Joe Biden an dem damals unter Trump eingeschlagenen Kurs gegenüber China weitestgehend festgehalten hat.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung