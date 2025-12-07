Kolumne von Stefan Riße

Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik
Ein unerwartetes Vorbild: Die USA starten mit „Trump-Accounts“ ein Frühstart-Modell für die Altersvorsorge. Der Text zeigt, warum frühes Investieren entscheidend ist – und weshalb Deutschland mit seinem Rentenpaket vor einer immer teureren Zukunft steht.
Ich will ehrlich zugeben: Es fällt mir nicht leicht, Politik von Donald Trump zu loben, doch es gibt immer wieder auch positive Aspekte seiner Regierungsarbeit. Zwar bin ich ein Gegner seiner Zollpolitik, die am Ende nur zu höheren Preisen und zu weniger Wohlstand führen wird. Doch muss man eingestehen, dass Trump in seiner ersten Amtszeit der erste Politiker war, der prominent die unfairen Handelspraktiken Chinas thematisiert hat. Dass dies richtig war, zeigte sich auch dadurch, dass die nachfolgende Regierung von Joe Biden an dem damals unter Trump eingeschlagenen Kurs gegenüber China weitestgehend festgehalten hat.
