Die am 21. November einsetzende Markterholung setzte sich auch in dieser Woche fort, sodass der S&P 500 seit Quartalsbeginn um mehr als 2,5 Prozent zulegte. Positive Kommentare zum Weihnachtsgeschäft am Wochenende trugen dazu bei, dass sich der Aufwärtstrend der letzten Woche fortsetzte, während Amazons AWS re:Invent 2025 und die Quartalsergebnisse von Marvell den Markt weiter beflügelten.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung