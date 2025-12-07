Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025

Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten

onvista

Ein zu dovisher Kurs der Fed könnte mehr Angst als Zuversicht auslösen. Während Anleger auf Unterstützung hoffen, wächst die Sorge, dass die Notenbank mehr weiß als der Markt über die wahre Verfassung der US-Wirtschaft.

Die am 21. November einsetzende Markterholung setzte sich auch in dieser Woche fort, sodass der S&P 500 seit Quartalsbeginn um mehr als 2,5 Prozent zulegte. Positive Kommentare zum Weihnachtsgeschäft am Wochenende trugen dazu bei, dass sich der Aufwärtstrend der letzten Woche fortsetzte, während Amazons AWS re:Invent 2025 und die Quartalsergebnisse von Marvell den Markt weiter beflügelten.

