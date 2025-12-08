AKTIE IM FOKUS 3: Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen hoch

(neu: Schlusskurse, Hoch seit März bei knapp 8 Euro)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine etwaige Übernahme Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs des Stahlhändlers nach oben schießen lassen. In der Spitze betrug der Sprung mehr als 31 Prozent, wobei sich der Kurs bis auf einen Cent der 8-Euro-Marke näherte. Auf diesem Niveau handelte die Aktie zuletzt im März.

Das SDax -Mitglied Klöckner & Co hatte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien bestätigt. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

Kurzfristig wandele sich die Aktie von Klöckner & Co nun zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Sollte Worthington Steel eine attraktive Kaufofferte unterbreiten, könnten Anleger die Prämie mitnehmen und sich verabschieden. Scheitere der Deal, wäre die Nachricht vom Wochenende ein "temporärer Katalysator".

Maßgeblich für ein Gelingen ist Schlamp zufolge das Verhalten des Großaktionärs Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält.

Aus charttechnischer Sicht könnten Klöckner & Co nun aus dem im März begonnenen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Nächste Zielmarke wäre das Zwischenhoch von Mitte März bei 8,18 Euro.

Die Aktien von Salzgitter stiegen vor diesem Hintergrund am Montag auch um mehr als fünf Prozent. Der Stahlhersteller könnte mit seinem Segment Stahlhandel mittelbar von den Gesprächen über eine Übernahme von Klöckner & Co. profitieren. Die Sparte Handel trug in den ersten neun Monaten etwa 30 Prozent zum Salzgitter-Umsatz bei und könnte höher bewertet werden.

Zudem stuften die Experten der Schweizer Bank UBS die Salzgitter-Aktie auf "Buy" hoch./bek/tih/zb/jha/