AKTIE IM FOKUS: Bilfinger setzen Rekordrally fort - Kepler Cheuvreux hebt Ziel

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger haben ihre Rekordjagd am Montagvormittag bis auf 105,70 Euro fortsetzt. Damit liegen die Papiere des Industriedienstleisters 2025 bereits 128 Prozent im Plus. Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux stockten ihr Kursziel auf 119 Euro auf und raten weiter zum Kauf.

Die Anlagestory sei immer noch nicht ausgereizt, hieß es. Wenn man die auf dem Kapitalmarkttag gut dargelegte Strategie nun so erfolgreich umsetze, wie das Geschäft in den vergangenen drei Jahren, dürften die Aktien in den kommenden Monaten weiter überdurchschnittlich laufen. Die Bewertung der Aktien sei immer noch wenig ambitioniert./ag/mis

