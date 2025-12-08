W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally von Salzgitter geht weiter - UBS rät zum Kauf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut. Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro.

Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht mit seinem mehr als verdoppelten Kursziel von 50 Euro noch Luft nach oben.

Zuletzt hatte am Freitag Ephrem Ravi von der Citigroup den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche gelobt. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi.

Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salzgitter
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden