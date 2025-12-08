AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro knacken Korrekturtrend - Rekord wieder im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Flatexdegiro haben am Montag als bester Wert im MDax fast 6 Prozent gewonnen auf 33,60 Euro. Damit knackten die Papiere des Onlinebrokers auch ihren seit dem Rekord bei 34,56 Euro Ende Oktober gültigen Korrekturtrend. Der Höchststand rückt damit wieder ins Visier, nachdem der Kurs vor zweieinhalb Wochen bis auf 30 Euro gefallen war.

Analyst Christoph Greulich von der Berenberg Bank hatte in seinem am Morgen veröffentlichten Kommentar ein relativ hohes Kursziel von 42 Euro angesetzt. Er war mit den Aktien auf der "European Mid-Cap Top Picks List" der Bank ins Jahr gegangen. Auch nach ihrer satten Verdopplung im Jahresverlauf sei die Anlagestory noch nicht auserzählt, so Greulich.

Mit Blick auf die Chancen neuer Produkte hält er die Bewertung noch immer für attraktiv. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen.

Die Flatexdegiro-Aktien kennen seit Ende 2022 praktisch nur den Weg nach oben. Seither haben sie sich in der Spitze etwa versechsfacht. Das Unternehmen ist an der Börse knapp 3,7 Milliarden Euro wert. Größter Anteilseigner ist Gründer Bernd Förtsch, der fast ein Fünftel der Anteile hält./ag/zb