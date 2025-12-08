W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Autozulieferer

Stabilus nach Zahlen auf Tief seit April - Schwacher Ausblick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Jenson/Shutterstock.com

Die Anleger haben am Montag im Zuge der finalen Geschäftszahlen von Stabilus kein gutes Haar am Ausblick gelassen. Die Titel des Druckgasfeder-Spezialisten sackten am Montag schon zum Auftakt deutlich ab und verstärkten ihre Talfahrt am Nachmittag nochmals etwas. Zuletzt büßten die Aktien bis zu neun Prozent auf 18,78 Euro ein. Sie rutschten damit in Richtung des Rekordtiefs vom April, das bei 17,48 Euro liegt.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 rechnet das Management mit einem höchstens stabilen Umsatz. Laut Analyst Marc-Rene Tonn von Warburg Research ist der Ausblick geprägt von Marktunsicherheiten. Experte Akshat Kacker von JPMorgan schrieb, die Umsatzspanne sei negativ zu werten, denn sie sei mit einem niedrigen unteren Ende weit gefasst. Beide Experten waren sich einig, dass die finalen Zahlen die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr will Stabilus von 1,35 Euro auf 35 Cent je Aktie kappen.

Stabilus

