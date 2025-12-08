Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte der Mut für Anschlusskäufe.

Positive Wirtschaftsdaten aus China rückten in den Hintergrund, zunehmende Spannungen zwischen der EU und China in den Fokus: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellte im Gespräch mit der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" Gegenmaßnahmen gegen China wegen dessen Handelsbeschränkungen in den Raum.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,03 Prozent höher bei 5.725,59 Punkten. Außerhalb des Euroraums verlor der britische FTSE 100 0,23 Prozent auf 9.645,09 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,35 Prozent auf 12.981,42 Zähler zulegte./edh/jha/