ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schott Pharma auf 'Equal Weight'

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

