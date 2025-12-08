W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Auto1 mit 'Buy' - Ziel 34 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET

