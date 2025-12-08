W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Heidelberg Materials

