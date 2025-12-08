W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salzgitter
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden