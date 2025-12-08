W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Auch Paramount will Warner Bros Discovery kaufen - Konkurrenz zu Netflix-Gebot

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Medienkonzern Paramount will dem Rivalen Netflix bei dessen geplanter Übernahme von Warner Brothers Discovery dazwischenfunken. Paramount-Chef David Ellison bietet 30 US-Dollar in bar für jede Aktie des Hollywood-Veteranen Warner Bros. und legt damit inklusive Schulden insgesamt 108,4 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie das Unternehmen am Montag in New York mitteilte. Die Warner-Aktie zog nach Handelsstart um 7 Prozent auf 27,94 Dollar an.

Vergangene Woche hatte sich der Streamingriese Netflix mit Warner auf eine Übernahme geeinigt. Netflix hatte dafür inklusive Schulden 82,7 Milliarden Dollar angeboten, hat es aber auch nur auf das Studiogeschäft und den Streamingdienst abgesehen. Die TV-Sender der Gruppe - darunter auch CNN - sollen unter dem Namen Discovery Global in eine eigenständige Firma abgespalten werden./men/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix
Warner Bros
Paramount
Discovery

Das könnte dich auch interessieren

Aussage des US-Präsidenten
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal seinheute, 07:13 Uhr · dpa-AFX
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein
Französische Großbank
BNP Paribas stockt Anteil an größtem belgischen Versicherer aufheute, 11:27 Uhr · Reuters
BNP Paribas stockt Anteil an größtem belgischen Versicherer auf
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden