Französische Großbank

BNP Paribas stockt Anteil an größtem belgischen Versicherer auf

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Sergei ElaginShutterstock.com

Brüssel/Paris, 08. Dez (Reuters) - Die Großbank BNP Paribas baut ihre Position als größter Eigner des belgischen Versicherers Ageas aus.

Die Beteiligung werde auf 22,5 von 14,9 Prozent erhöht, teilten die beiden Institute am Montag mit. Bei dieser drei Milliarden Euro schweren Transaktion verkaufe Frankreichs größtes Geldhaus seinen 25-prozentigen Anteil am Versicherer AG Insurance an den Mutterkonzern Ageas. Gleichzeitig kaufe BNP für 60 Euro je Aktie oder insgesamt 1,1 Milliarden Euro Ageas-Aktien an.

Durch den Schritt erhält Ageas die volle Kontrolle über AG Insurance, während BNP Paribas seine Beteiligung von der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft verlagert. Gleichzeitig vereinbaren die Institute eine exklusive Partnerschaft zwischen AG Insurance und der belgischen BNP-Tochter. "Wir sehen erhebliches Potenzial für das Wachstum des Versicherungsgeschäfts von BNP Paribas Fortis durch die Partnerschaft mit AG Insurance", sagte BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafe. Zudem soll BNP Paribas einen Sitz im Verwaltungsrat von Ageas erhalten.

Von dem Deal mit Ageas verspricht sich BNP weiteren Angaben zufolge einen Nettokapitalgewinn von 820 Millionen Euro und einen zusätzlichen Überschuss von jährlich 40 Millionen Euro. Ageas hob das Ziel für den Free Cash Flow 2027 auf 2,6 von 2,3 Milliarden Euro an. Daher solle die Ausschüttung auf 2,2 von zwei Milliarden Euro angehoben werden. Ageas-Aktien stiegen daraufhin in Brüssel um bis zu drei Prozent auf 58,60 Euro. BNP-Titel legten in Paris 0,7 Prozent auf 75,92 Euro zu.

