Bundesregierung kritisiert US-Sicherheitspapier: Russland bedroht Europa

Berlin, 08. Dez (Reuters) - Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die neue Sicherheitsstrategie der US-Administration reagiert.

An vielen Stellen teile man die Analyse, beispielsweise zur Verringerung wirtschaftlicher Abhängigkeiten, sagte Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin. Die USA und Europa blieben enge Partner. "Die teils kritischen Töne gegen die EU weisen wir zurück." Die freie Meinungsäußerung sei ein Grundpfeiler in der EU, Vorwürfe gegen die EU in diesem Bereich seien eher eine Ideologie als eine Strategie.

Hille kritisierte zudem, dass Russland von den USA nicht als Bedrohung eingestuft werde. "Diese Einschätzung teilen wir nicht." Man bleibe bei der Nato-Einschätzung, dass Russland eine Gefahr für Frieden, Freiheit und Stabilität sei. "Russland hat den Krieg zurückgebracht nach Europa." Die Bedrohung sei offensichtlich. Europa müsse sich deswegen schnell in die Lage versetzen, sich selbst verteidigen zu können. Außerdem stehe Europa fest an der Seite der von Russland angegriffenen Ukraine.

In der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA heißt es unter anderem, Europa könnte eines Tages seinen Status als verlässlicher Verbündeter verlieren. In dem Papier wird europäischen Regierungen die "Untergrabung demokratischer Prozesse" vorgeworfen.

