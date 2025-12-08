W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
ING Groep N.V.

DAX - Kursziel bei 24.000 Punkten übertroffen - und jetzt?

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Apple
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

DAX - Nach Rücksetzer jetzt Hochlauf bis 24.000 Punkte?
g​n​u​b​r​e​W
02. Dez. · ING Markets
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte jüngste Erholung verteidigen04. Dez. · dpa-AFX
Wall Street dürfte jüngste Erholung verteidigen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden