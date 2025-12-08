W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Personalie
Carl Zeiss Meditec AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026

08.12.2025 / 14:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026 – interimistische Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes durch Peter Kameritsch

Jena, 08. Dezember 2025
Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) und Maximilian Foerst haben sich einvernehmlich geeinigt, die Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 zu beenden.

Grund für die Entscheidung ist ein von Maximilian Foerst eingeräumter Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex der ZEISS-Gruppe im Zusammenhang mit einem Interessenskonflikt im Umgang mit einer Person im ZEISS-internen Arbeitsumfeld, der einige Jahre zurückliegt. Der Fall steht nicht im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten der ZEISS Gruppe, bzw. dem Geschäft der Carl Zeiss Meditec AG.

Der Aufsichtsrat arbeitet unter Hochdruck an der Nachfolgesuche. Interimistisch übernimmt der heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG und Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG Andreas Pecher ab 01.01.2026 die Leitung der Carl Zeiss Meditec AG als Vorstandsvorsitzender. Sein Aufsichtsratsmandat wird er zuvor niederlegen. Der Aufsichtsrat soll durch Peter Kameritsch interimistisch geführt werden.

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG wird somit ab 01.01.2026 aus Andreas Pecher (Vorstandsvorsitzender, ad interim) und Justus Felix Wehmer (Finanzvorstand) bestehen.

Die unter Maximilian Foerst erfolgreich begonnene strategische Weiterentwicklung der Carl Zeiss Meditec AG soll mit unverändertem Tempo fortgesetzt werden.
  
 

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Sebastian Frericks

Head of Group Finance & Investor Relations

Carl Zeiss Meditec AG

Tel.: +49 3641 220-116

E-Mail: investors.med@zeiss.com

Ende der Insiderinformation

08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Telefon:+49 (0)3641 220-0
Fax:+49 (0)3641 220-112
E-Mail:investors.meditec@zeiss.com
Internet:www.zeiss.de/meditec-ag/ir
ISIN:DE0005313704
WKN:531370
Indizes:MDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2241862
Ende der MitteilungEQS News-Service

2241862 08.12.2025 CET/CEST

