EQS-Adhoc: centrotherm international AG informiert über eine mögliche Veröffentlichung von Daten nach einem unautorisierten Zugriff auf IT-Systeme

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Sonstiges
08.12.2025 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Blaubeuren, 08. Dezember 2025 -

centrotherm international AG (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) kann nicht ausschließen, dass möglicherweise Daten veröffentlicht werden, die im Zuge eines unautorisierten Zugriffs auf einzelne Bereiche der im Rechenzentrum in Blaubeuren von centrotherm betriebenen Systeme Ende November 2025 entwendet wurden. Sollte es zu einer Veröffentlichung von Daten kommen, wird centrotherm mit externen Cybersicherheitsspezialisten prüfen, ob und in welcher Form sich darunter personenbezogene oder meldepflichtige Daten gemäß Artikel 34 DSGVO befinden.

Mitteilende Person:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail:

investor@centrotherm.de

Zusatzinformationen:

centrotherm

international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Internet: www.centrotherm.de

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

Ende der Insiderinformation

