EQS-AFR: Müller - Die lila Logistik SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Müller - Die lila Logistik SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Müller - Die lila Logistik SE Ferdinand-Porsche-Straße 6 74354 Besigheim-Ottmarsheim Deutschland Internet: www.lila-logistik.com

