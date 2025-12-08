EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.12.2025 / 19:04 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 8. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 930.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 01.12.2025 55.257 44,7492 XETA 01.12.2025 18.075 44,7086 TQEX 01.12.2025 71.718 44,7271 CEUX 01.12.2025 4.950 44,7255 AQEU 02.12.2025 110.903 45,5197 XETA 02.12.2025 17.672 45,4615 TQEX 02.12.2025 62.475 45,4580 CEUX 02.12.2025 8.950 45,5042 AQEU 03.12.2025 176.615 44,7327 XETA 03.12.2025 36.602 44,7602 TQEX 03.12.2025 159.314 44,7228 CEUX 03.12.2025 27.469 44,6793 AQEU 04.12.2025 9.732 43,5192 XETA 04.12.2025 7.824 43,2675 TQEX 04.12.2025 31.085 43,2114 CEUX 04.12.2025 1.359 43,2100 AQEU 05.12.2025 47.729 43,6210 XETA 05.12.2025 14.319 43,6351 TQEX 05.12.2025 60.612 43,6250 CEUX 05.12.2025 7.340 43,6439 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.543.624 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com

