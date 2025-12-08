W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.12.2025 / 19:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 8. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 930.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
01.12.202555.25744,7492XETA
01.12.202518.07544,7086TQEX
01.12.202571.71844,7271CEUX
01.12.20254.95044,7255AQEU
02.12.2025110.90345,5197XETA
02.12.202517.67245,4615TQEX
02.12.202562.47545,4580CEUX
02.12.20258.95045,5042AQEU
03.12.2025176.61544,7327XETA
03.12.202536.60244,7602TQEX
03.12.2025159.31444,7228CEUX
03.12.202527.46944,6793AQEU
04.12.20259.73243,5192XETA
04.12.20257.82443,2675TQEX
04.12.202531.08543,2114CEUX
04.12.20251.35943,2100AQEU
05.12.202547.72943,6210XETA
05.12.202514.31943,6351TQEX
05.12.202560.61243,6250CEUX
05.12.20257.34043,6439AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.543.624 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2242080 08.12.2025 CET/CEST

