EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.12.2025 / 12:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Frankfurt am Main, den 08. Dezember 2025
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 01. Dezember 2025 bis einschließlich 05. Dezember 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.194.141 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
|Rückkauftag
|Stück Aktien
|Durchschnittskurs (EURO)
|01.12.2025
|443.515
|33,8207
|02.12.2025
|434.243
|34,5428
|03.12.2025
|440.564
|34,0472
|04.12.2025
|440.134
|34,0805
|05.12.2025
|435.685
|34,4285
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 05. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 27.777.964 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
