EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.12.2025 / 12:56 CET/CEST

Frankfurt am Main, den 08. Dezember 2025

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 01. Dezember 2025 bis einschließlich 05. Dezember 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.194.141 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 01.12.2025 443.515 33,8207 02.12.2025 434.243 34,5428 03.12.2025 440.564 34,0472 04.12.2025 440.134 34,0805 05.12.2025 435.685 34,4285

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 05. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 27.777.964 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de

