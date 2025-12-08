EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052



Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 8. Dezember 2025

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 1. Dezember bis einschließlich 5. Dezember 2025 wurden insgesamt 1.853.686 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 05.12.2025 374.892 27,4717 10.298.921 04.12.2025 376.598 27,3474 10.298.976 03.12.2025 375.488 27,4281 10.298.922 02.12.2025 372.865 27,6211 10.298.941 01.12.2025 353.843 27,7829 9.830.785 Gesamt 1.853.686 27,5271 51.026.545

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Oktober 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 16.771.888 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

