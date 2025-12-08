W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.12.2025 / 15:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 5. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.354.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
1 Dezember 202520.00040,9293818.585,51CEUX
1 Dezember 2025180.00041,00797.381.427,48XETA
2 Dezember 202580.00040,74953.259.961,48CEUX
2 Dezember 2025170.00040,74196.926.118,36XETA
3 Dezember 202511.00040,4573445.030,18AQEU
3 Dezember 2025110.00040,46014.450.611,43CEUX
3 Dezember 20259.00040,4556364.100,82TQEX
3 Dezember 2025170.00040,46316.878.731,09XETA
4 Dezember 202517.30640,2356696.317,97AQEU
4 Dezember 2025100.00040,38004.037.995,08CEUX
4 Dezember 20258.04940,2290323.803,46TQEX
4 Dezember 2025174.64540,41937.059.036,12XETA
5 Dezember 202520.00040,2031804.061,11AQEU
5 Dezember 2025100.00040,35664.035.664,65CEUX
5 Dezember 202510.00040,2085402.084,50TQEX
5 Dezember 2025174.00040,33277.017.888,10XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 9.871.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
