EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 5. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.354.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 1 Dezember 2025 20.000 40,9293 818.585,51 CEUX 1 Dezember 2025 180.000 41,0079 7.381.427,48 XETA 2 Dezember 2025 80.000 40,7495 3.259.961,48 CEUX 2 Dezember 2025 170.000 40,7419 6.926.118,36 XETA 3 Dezember 2025 11.000 40,4573 445.030,18 AQEU 3 Dezember 2025 110.000 40,4601 4.450.611,43 CEUX 3 Dezember 2025 9.000 40,4556 364.100,82 TQEX 3 Dezember 2025 170.000 40,4631 6.878.731,09 XETA 4 Dezember 2025 17.306 40,2356 696.317,97 AQEU 4 Dezember 2025 100.000 40,3800 4.037.995,08 CEUX 4 Dezember 2025 8.049 40,2290 323.803,46 TQEX 4 Dezember 2025 174.645 40,4193 7.059.036,12 XETA 5 Dezember 2025 20.000 40,2031 804.061,11 AQEU 5 Dezember 2025 100.000 40,3566 4.035.664,65 CEUX 5 Dezember 2025 10.000 40,2085 402.084,50 TQEX 5 Dezember 2025 174.000 40,3327 7.017.888,10 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 9.871.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

