EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 30. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.12.2025 / 10:38 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 30. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 wurden insgesamt Stück 304.978 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 91.883 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 01.12.2025 XETR 60.000 69,7238 4.183.426,44 CEUX 40.000 69,7192 2.788.767,00 02.12.2025 XETR 25.000 68,9304 1.723.259,96 03.12.2025 XETR 85.000 68,9287 5.858.938,30 CEUX 43.000 68,9315 2.964.053,50 TQEX 6.000 68,9204 413.522,44 AQEU 6.000 68,9217 413.530,02 04.12.2025 XETR 30.000 69,3255 2.079.765,42 05.12.2025 XETR 9.978 69,1418 689.896,52 Gesamt 304.978 69,2350 21.115.159,60

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 01.12.2025 XETR 8.221 64,8382 533.035,25 CEUX 6.236 64,8449 404.373,00 02.12.2025 XETR 12.917 64,0960 827.927,95 03.12.2025 XETR 20.582 64,1639 1.320.621,90 CEUX 11.500 64,1224 737.407,75 AQEU 1.500 64,1529 96.229,30 04.12.2025 XETR 18.000 64,7348 1.165.226,80 CEUX 10.000 64,7224 647.223,50 TQEX 1.000 64,7334 64.733,40 AQEU 1.000 64,7304 64.730,40 05.12.2025 XETR 927 64,5338 59.822,85 Gesamt 91.883 64,4443 5.921.332,10

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.622.664 Vorzugsaktien und Stück 2.559.478 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 8. Dezember 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

