EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.12.2025 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ingo
Nachname(n):Hoffmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

artec technologies AG

b) LEI

39120071R60VADPVFW16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005209589

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,75 EUR13.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,7500 EUR13.750,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:artec technologies AG
Mühlenstr. 15-18
49356 Diepholz
Deutschland
Internet:www.artec.de
artec technologies

