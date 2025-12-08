W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.12.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Petri Industriebeteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Petri
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ringmetall SE

b) LEI
3912001LS9HMTYQODO63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5E55

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,8000 EUR 36.086,40 EUR
2,8000 EUR 45.850,00 EUR
2,8000 EUR 5.504,80 EUR
2,8000 EUR 3.701,60 EUR
2,8000 EUR 1.139,60 EUR
2,8000 EUR 47.717,60 EUR
2,8000 EUR 5.849,20 EUR
2,8000 EUR 3.701,60 EUR
2,8000 EUR 411,60 EUR
2,8000 EUR 45.287,20 EUR
2,8000 EUR 7.000,00 EUR
2,8000 EUR 840,00 EUR
2,8000 EUR 3.640,00 EUR
2,8000 EUR 848,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,8000 EUR 207.578,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 München
Deutschland
Internet: www.ringmetall.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102272  08.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ringmetall

Das könnte dich auch interessieren

Franzosen stocken bei Dermatologie-Konzern auf
L'Oréal wird neuer Hauptaktionär von Galdermaheute, 07:57 Uhr · dpa-AFX
L'Oréral-Logo auf Glashauswand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden