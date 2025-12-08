EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.12.2025 / 14:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Petri Industriebeteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Petri
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ringmetall SE
b) LEI
|3912001LS9HMTYQODO63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5E55
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,8000 EUR
|36.086,40 EUR
|2,8000 EUR
|45.850,00 EUR
|2,8000 EUR
|5.504,80 EUR
|2,8000 EUR
|3.701,60 EUR
|2,8000 EUR
|1.139,60 EUR
|2,8000 EUR
|47.717,60 EUR
|2,8000 EUR
|5.849,20 EUR
|2,8000 EUR
|3.701,60 EUR
|2,8000 EUR
|411,60 EUR
|2,8000 EUR
|45.287,20 EUR
|2,8000 EUR
|7.000,00 EUR
|2,8000 EUR
|840,00 EUR
|2,8000 EUR
|3.640,00 EUR
|2,8000 EUR
|848,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,8000 EUR
|207.578,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ringmetall SE
|Innere Wiener Str. 9
|81667 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ringmetall.de
