W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-HV: DE-FIN Trust SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.01.2026 in Potsdamer Platz 7, 10785 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: DE-FIN Trust SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
DE-FIN Trust SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.01.2026 in Potsdamer Platz 7, 10785 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

08.12.2025 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DE-FIN Trust SE Berlin Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 12.01.2026


Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der DE-FIN Trust SE ein, die am

12.01.2026 um 9.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin,
 

stattfindet.


Tagesordnung:

-

Beschluss über die Namensänderung der DE-FIN Trust SE in Sigma Investment SE

 

Berlin, den 01.12.2025

Rainer Welz

Yang Felix Wang

Wenhai Wang

08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DE-FIN Trust SE
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@defintrust.eu
Internet: https://www.defintrust.eu

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241918  08.12.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik
Kolumne von Alexander Mayer
Repo-Märkte senden erneut Warnzeichen – 2026 steht geldpolitische Wende bevor06. Dez. · decentralist.de
Bitcoin
Börse am Morgen 08.12.2025
Dax kaum bewegt – Übernahme? Klöckner-Aktie 23 Prozent im Plusheute, 09:56 Uhr · onvista
Dax kaum bewegt – Übernahme? Klöckner-Aktie 23 Prozent im Plus
Das bewegt die Kurse heute
Netflix vor Weichenstellung – Neue Impulse für Silber und Salesforceheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden