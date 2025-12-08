EQS-HV: DE-FIN Trust SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.01.2026 in Potsdamer Platz 7, 10785 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DE-FIN Trust SE Berlin Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 12.01.2026

Sehr geehrte Aktionäre, hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der DE-FIN Trust SE ein, die am 12.01.2026 um 9.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,

Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin,

stattfindet.

Tagesordnung: - Beschluss über die Namensänderung der DE-FIN Trust SE in Sigma Investment SE Berlin, den 01.12.2025 Rainer Welz Yang Felix Wang Wenhai Wang